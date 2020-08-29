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مرتضى منصور يفتح النار ضد رموز النادي

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مرتضى منصور
 
السبت، 29-08-2020 01:33 م محمد عبد الحارس

شن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما عنيفا ضد رموز القلعة البيضاء داخل مقر النادي بميت عقبة.
وخلال كلمته للأعضاء، فتح مرتضى منصور النار على رموز نادي الزمالك قائلا: "أحب أن أرحب بالفنانين الزملكاوية الذين لم يحضروا الاحتفالية وكذلك رموز الزمالك".
وأكمل "لا أريد سماع صوتكم مرة أخرى، كل ما أنتم فيه الآن سببه نادي الزمالك، لقد احترمتكم وأرسلت لكم دعوات، لكن أنتم أشخاص غير محترمين ولم تحترموا النادي، فقط تظهرون في الفضائيات من أجل الهجوم على الزمالك".
وأضاف "من قمت بدعوتهم من رموز الزمالك يعرفون أنفسهم، لا يوجد رمز أو لاعب كرة سابق إلا وتم إرسال دعوة له، من لم يحضر لا يقل أنه زملكاوي، بل هو مرتزق، لعبت من أجل المال والشهرة".
وافتتح مرتضى منصور أمس الجمعة عدد من المشروعات داخل مقر النادي في حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

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