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ناقد رياضي يكشف: هذا هو سر إخلاء مقر نادي الزمالك من الأعضاء

نادي الزمالك
نادي الزمالك
 
الثلاثاء، 13-10-2020 01:02 ص المصريون ـ متابعات
كشف أحمد جلال الناقد الرياضي، السر وراء إخلاء مقر نادي الزمالك من أعضاء الجمعية العمومية بشكل مفاجئ مساء اليوم الإثنين عقب لقاء الفارس الأبيض أمام حرس الحدود. 
وأضاف “جلال” خلال مداخلة مع برنامج “الحكاية” تقديم الإعلامي “عمرو أديب” ، أن المستشار مرتضى منصور طلب من أعضاء نادي الزمالك فى تمام الساعة العاشرة والنصف عبر الإذاعة الداخلية للنادي بضرورة إخلاء النادي من الأعضاء.
وأكد أن ذلك الموقف الذي اتخده المستشار طمرتضى منصور"، جاء كورقة ضغط من مجلس إدارة النادي على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل سرعة حسم موقفة من قرار اللجنة الأولمبية بعزل رئيس نادي الزمالك.


 

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