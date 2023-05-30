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مدير تقنية الفيديو يحسم الجدل بشأن صحة هدف حسين الشحات في سيراميكا كليو باترا

مدير تقنية الفيديو يحسم الجدل بشأن صحة هدف حسين الشحات في سيراميكا كليو باترا

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حسين الشحات
الثلاثاء، 30-05-2023 09:20 ص

 

 

 

أكد سيد مراد مدير تقنية الفيديو بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، صحيح.

 

وتابع مراد خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تقنية الفيديو عبارة عن خطوط، وهي حاسمة في أي قرار، وبالتالي هدف الشحات هو هدف صحيح والحكم أجاد في احتساب الهدف".

 

وأضاف: "حالة هدف فيوتشر أمام إنبي والتي أثارت الجدل، حملت 3 نقاط وهي هل الهدف سليم أم لا والثانية هل تدخل تقنية الفيديو صحيح؟ والأمر الثالث هل سيتم الانتظار إذا لم يتم إصلاح تقنية الفيديو".

 

وقال: "أولا الكرة في حالة ارتطامها بالحكم وأصبحت هجمة واعدة يصل إلى هدف، وبالتالي أن يقوم حكم اللقاء بإيقاف اللعب وحال احتسابها يكون أمر غير قانوني".

 

وأردف: "تدخل حكم الـVAR في اللعبة كان تدخل صحيح، وتدخله يأتي في حال تطبيق خاطئ وبالتالي تدخله كان صحيح، ولكن سؤالي إلى نادر قمر الدولة، هل لم تشعر بالكرة في أقدامك؟".

 

واختتم: "الأمر الثالث، هو أنه في حال عدم إصلاح تقنية الفيديو غير بعد ساعة ونصف، هل سيتم الانتظار حتى إصلاحه؟ وهذا خطأ كبير للغاية، وكان لا بد من إبلاغ الجهازين الفنيين بالعطل، واتخاذ قرار الملعب، وحال إصلاحه بعد ربع ساعة يتم إيقاف اللعب والعودة لمشاهدة اللعبة مرة أخرى، وتقنية الفيديو لم يتم تحديثها في مصر منذ دخولها وقمر الدولة افتعل العديد من الأخطاء".

 

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