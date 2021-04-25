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مدرب إنبي: ما فعله الأهلي بنا لم أشاهده منذ 30 عامًا

الأهلي وانبي
الأهلي وانبي
 
الأحد، 25-04-2021 05:36 م محمد فضل
في أول تعليق بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 3-1 أمس، قال ممدوح المحمدي المدرب العام لـ فريق إنبي، أن ما حدث بمباراة الفريق أمس أمام الأهلي أمر مثير للدهشة، ولم يشهده طوال 30 سنة من تدريب كرة القدم.

وأضاف في تصريحات لـ قناة «أون تايم سبورت» أن لاعبي الفريق أصيبوا بصدمة كبيرة عقب هدفي الأهلي في الدقائق الأولى للمباراة، مشددا على أن خطوط الفريق ارتبكت كثيرا عقب الهدفين.

وأوضح مدرب إنبي، أن الفريق طوال الفترة الماضية درس فريق الأهلي جيدا، وتم التدريب على كيفية إيقاف خطورة الأهلي. 

وأكمل أن الأهلي كان من الصعب أن يهزم في مباراتين متتالتين، لذلك فكان هناك إصرار كبير على تحقيق الفوز أمس.

وتابع أن في حال انتهى الشوط الأول للمباراة 2-1 لكان أداء الفريق اختلف تماما في الشوط الثاني، مشددا أن هناك العديد من الفرص سنحت لإنبي ولكن لم يتم استغلالها.
 

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