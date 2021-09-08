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مدحت شلبي يفجر مفاجأة لأول مرة بعد عودته من الإيقاف بسبب جماهير الأهلي

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الأربعاء، 08-09-2021 10:52 ص

تحدث الإعلامى مدحت شلبي، عن جماهير النادي الأهلي، بعد عودته من الإيقاف بسببهم؛ إثر اتهامه بمهاجمة مشجعي المارد الأحمر.
وقال الإعلامى مدحت شلبى في تقديمه لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: “لا يمكن أن أهاجم أي جمهور لأى نادٍ على الإطلاق، وكلهم فوق دماغي، وهذا الأمر لا يعد تراجعا عن كلامى؛ لأن احترامى للجمهور أمر مفروغ منه”.
وأضاف مدحت شلبى: "نحاول بقدر المستطاع أن نفتح قلبنا مع بعض ولا يؤخذ الكلام في اتجاهات معينة، وكل الكلام اللى بنقوله بهدف المصلحة، ونحاول أن نرسى دعائم السلام الكروى بين الجماهير، ونحاول أن نقلل من بعض الاحتقانات التي لا داعى لها".
وتابع مدحت شلبى: "أحد النقاد أو الإعلاميين بيقول إنى زملكاوي ولعبت في ناشئى الزمالك، وهذا شرف لا أدعيه ولكن لم ألعب في الزمالك نهائي، وأنا دربت الأهلي تحت 18 سنة فترة قصيرة من قبل ولم أذكر هذا الكلام من قبل".
وكانت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، أعلنت  إيقاف الإعلامي مدحت شلبي بعد ما بدر منه في حق جماهير النادي الأهلي ووصفهم بالبلهاء.
جاء ذلك خلال حديثه عن تفويت المباريات في الدوري المصري لصالح نادي الزمالك.
وقالت القنوات في بيانها: “انطلاقا من السعي الدائم لتقديم اعلام رياضي هادف ومحتوي يتماشي مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ إحترام كافة اطياف جماهير كرة القدم المصرية.. فقد قررت إدارة قنوات اون تايم سبورتس وقف ظهور  الاعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء اون تايم سبورتس علي قناة اون تايم سبورتس 2  حتى نهاية الموسم".
 

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