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محمد عادل حكما للقاء الاتحاد والمقاولون بالكأس

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رشيف
 
الخميس، 22-10-2020 11:13 ص محمد عبد الحارس

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد رئيس اللجنة، أسماء طاقم حكام مباراة اليوم بين الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في دور الثمانية لبطولة كأس مصر على النحو التالي: 
محمد عادل حكم ساحة، سيد حسن وإبراهيم السوداني مساعدين، هشام أشرف حكم رابع، طارق مجدي حكم فيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.
جدير بالذكر أن اللقاء يعد هو الأول لزعيم الثغر تحت قيادة العميد حسام حسن الذى تولى تدريب الفريق منذ أيام قليلة، خاض خلالها 3 تدريبات فقط على ملاعب النادى فى سموحة وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد.
 

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