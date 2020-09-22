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عرض رسمي من بيراميدز لضم حسام حسن

عرض رسمي من بيراميدز لضم حسام حسن

حسام حسن
حسام حسن
الثلاثاء، 22-09-2020 01:50 م متابعات- الدويني فولي
أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة أن بيراميدز تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول علي خدمات حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
و كتب عامر علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " :" بيراميدز يدخل منافسا في محاولة شراء حسام حسن هداف سموحة ولاعب منتخب مصر الكروي " .
وعن موقف النادي من العرض قال :" لم نبت في العرض الأوربي حتى نستطلع رغبة اللاعب وقيمة العقد المقدم له من الطرفين وطبعا السعر الأعلى لناجي سموحة  " .

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