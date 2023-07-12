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محمد صلاح يطالب ليفربول بضم هذا اللاعب المصري.. وتشيلسي يسعى لخطفه

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محمد صلاح
الأربعاء، 12-07-2023 09:31 ص

يستهدف تشيلسي الإنجليزي، الحصول على خدمات أحد نجوم الكرة المصرية، بعد تجربة وحيدة للفراعنة في صفوف البلوز، كان بطلها محمد صلاح، نجم ليفربول الحالي.


وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام تشيلسي بالحصول على خدمات إبراهيم عادل، قائد المنتخب الأولمبي المصري.


وأكد تقرير نشره موقع (90 min) أن إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، نال اهتمام عدة أندية إنجليزية على رأسها تشيلسي بجانب نيوكاسل وأستون فيلا.



وأشار إلى أنه تمت متابعة عادل في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، والتي نال خلالها جائزة أفضل لاعب.


ولفت إلى أن محمد صلاح، طالب ليفربول من قبل، بمراقبة تطور إبراهيم عادل، استعدادا لضمه.


وأكد الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، في وقت سابق أن إبراهيم عادل نال اهتماما من أندرلخت البلجيكي، ونورشلاند الدنماركي.

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