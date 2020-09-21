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هذا المدرب الأقرب لتدريب الزمالك

الزمالك
الزمالك
الإثنين، 21-09-2020 07:35 م أحمد سالم
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تعثر المفاوضات مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لتولي المهمة الفنية للقلعة البيضاء خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "فيريرا لم يرد على مسئولي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إلى جانب المغالاة المادية وعدم تواصله مع مساعديه".


وأضأف: "الأورجوياني كارينيو أصبح هو أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، إلى جانب الأرجنتيني كالديرون".
 

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