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"محدش فوق القانون".. أحمد موسى يعلق على بيان وزارة الرياضة

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احمد موسى
Native
Teads
الأحد، 26-03-2023 09:46 ص


علق الإعلامي أحمد موسى،  على قرار وزارة الرياضة بتطبيق القوانين بشأن بعض التجاوزات، المتواجدة على الساحة الرياضية في مصر.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  محدش فوق القانون والجميع يحترم إجراءات الدولة ، وبيان وزارة الرياضة موجه للجميع في المنظومة الرياضية ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  بيان وزارة الشباب والرياضة وضع مواد قانون بها حبس في بعض التجاوزات مثل الخوض في الأعراض والسب والقذف والإهانة ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" سيتم تطبيق القانون تجاه أي تجاوز في الساحة الرياضية ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  وزارة الرياضة أكدت ضبط منظومة الرياضة بين الجميع "، مضيفا:" على جماهير أي نادٍ ان تقوم بتشجيع فريقها وتشجيع كرة القدم فقط".

 

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