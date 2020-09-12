محامي صالح جمعة يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة السيارة

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صالح جمعة
صالح جمعة
السبت، 12-09-2020 11:14 م المصريون ـ متابعات
أكد محمد النمر محامي صالح جمعة لاعب الأهلي، أن اللاعب لم يكن تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث بالسيارة أمس، وأن الأخبار المتداولة بهذا الأمر غير صحيحة نهائيا. 
وأضاف "النمر"، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "حضرة المواطن"، أنه سيكون هناك إجراءات قانونية ضد الأخبار الكاذبة التي نالت من اللاعب، وأن الحادث أمر طبيعي يحدث دائما، وكان هناك حالة تربص باللاعب غير مفهومة، وقد تم التصالح في هذه الواقعة وتم إنهاء الأمر. 
وأكمل :"من الطبيعي أن يكون هناك أحد الأشخاص مع صالح داخل السيارة وهذا أمر طبيعي، وتم تضخيم الأمر وهو لا يحتاج لكل هذه الأقاويل، وأن اللاعب خرج وعاد إلى منزله سريعا، وعن الواقعة السابقة التي حدثت في شهر مارس السابق، تم التصالح مع المجني عليه في هذا الأمر". 
واختتم: "اللاعب تم أخذ عينة منه من أجل تحليل المخدرات وكانت النتائج سلبية، وتم تبرئة اللاعب".

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