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بينها السعودية.. المباريات الأكثر استقطابا للجمهور في كأس العالم بقطر

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السبت، 30-04-2022 03:35 م
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن تسجيل 23.5 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر.
وكانت مرحلة المبيعات الأخيرة قد افتتحت بعد القرعة النهائية للبطولة، حيث تصدرت مجموعة من الدول قائمة الأعلى طلبًا للتذاكر، لتشمل اللائحة كل من الأرجنتين، والبرازيل، وإنجلترا، وفرنسا، والمكسيك، وقطر، والسعودية، وأمريكا.
ومن بين المباريات التي استقطبت أعلى عدد من المشجعين، جاءت كل من مباراة الأرجنتين ضد المكسيك، والأرجنتين ضد السعودية، وإنجلترا ضد أمريكا، وبولندا ضد الأرجنتين، إضافة للمباراة النهائية.
وسيتحقق مكتب تذاكر  الفيفا بعد استلامه لهذه الطلبات من توافقها مع لوائح المبيعات والقيود المحلية قبل أن يقوم بتخصيصها، فإذا تجاوز عدد الطلبات الإجمالي المخزون المتاح من تذاكر العملاء المحليين أو الدوليين، ستجرى قرعة سحب اختيار عشوائي بينهم.
 

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