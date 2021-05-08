ليفربول يعبر ساوثهامبتون بثنائية في الدورى الإنجليزي

السبت، 08-05-2021
10:10 م
نجح فريق ليفربول
الإنجليزي، في تحقيق الفوز على ساوثهامبتون، بهدفين دون رد، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز.
وأقيم اللقاء ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2020-2021.
وأحرز السنغالى ساديو مانى
الهدف الأول لصالح ليفربول
عن طريق رأسية رائعة بعد عرضية من محمد صلاح
فى الدقيقة 31 من زمن المباراة، ثم أضاف تياجو ألكانتارا ثانى أهداف الريدز بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
واستعاد ليفربول
بهذا الانتصار نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الإنجليزي، بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين، بالتعادل أمام ليدز يونايتد ونيوكاسل بنتيجة 1-1 في المواجهتين.