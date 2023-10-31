لهذا السبب.. صلاح يحقق أسوأ ترتيب منذ انضمامه إلى ليفربول في قائمة الكرة الذهبية

الثلاثاء، 31-10-2023
11:58 ص
تابع عشاق كرة القدم حول العالم بصفة عامة، والمصريين والعرب بصفة خاصة، حفل الكرة الذهبية
، بمشاركة الدولي محمد صلاح
كابتن منتخب مصر، وجناح نادي ليفربول
الإنجليزي، بعد أدائه الرائع في الموسم المنصرم، إلا أنه حقق أسوأ ترتيب له منذ انضمامه إلى الريدز.
المرشحين لحصد الكرة الذهبية
تضم قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية
في العالم الحالي 30 لاعبًا، يأتي في مقدمتهم الارجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى الدولي النرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي والدولي المصري محمد صلاح
.
ميسي
وغاب عن القائمة المرشحة لنيل الجائزة المرموقة التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول”، الأسطورة البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودى لأول مرة منذ العام 2005.
صلاح
في المركز 11 في ترتيب الكرة الذهبية
2023
كشف الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية
Ballon d'Or عن قائمة اللاعبين في المراكز من 11 إلى 15، بالتزامن مع انطلاق الحفل المقام حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس للإعلان عن الفائز لعام 2023، وسط حضور مميز من كل نجوم العالم للمشاركة في الحدث.
وشهدت القائمة تفوق الدولي المصري محمد صلاح
على الحارس المغربي ياسين بونو، والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.
وشهدت القائمة تواجد حارس منتخب الأرجنتين ونادي أستون فيلا إيميليانو مارتينيز بالمركز الـ15، إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي سابقًا بالمركز الـ14، المغربي ياسين بونو حارس منتخب المغرب والهلال السعودي بالمرتبة 13، وليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني، والدولي المصري محمد صلاح
بالمرتبة الـ11 عالميًا.
أسوأ ترتيب لكابتن الفراعنة
يعد المركز 11 في قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية
، هو الأسوأ لكابتن منتخب مصر في مسيرته الاحترافية.
جاء تأخر محمد صلاح
في الترتيب، نتيجة فشله في الحصول مع منتخب مصر على أي بطولة، إضافة إلى عدم التأهل إلى كأس العالم وخسارة نهائي إفريقيا أمام السنغال.
ومع ليفربول
، فشل صلاح
في قيادة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عدم الحصول على بطولة الدرع الخيرية رغم عدم أهميتها، إلى جانب عدم تحقيق أي جوائز فردية سواء الهداف أو أفضل لاعب في البريميرليج.
محمد صلاح
وصراع الكرة الذهبية
بات الدولي المصري محمد صلاح
نجم نادي ليفربول
الإنجليزي ضيفًا مستمرًا في قوائم الكرة الذهبية
التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” للأفضل من كل عام منذ انضمامه لقلعة الريدز في 2017.
حلم صلاح
واستطاع محمد صلاح
نجم ليفربول
منذ تعاقده مع الريدز، الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات في 5 مواسم، ليصبح ثاني أكثر اللاعبين حصولا على اللقب في التاريخ.
وعلى الرغم من تتويجات الفرعون المصري المتالية بلقب هداف البريميرليج، إلى جانب حصوله على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب مع الريدز، فضلًا عن لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، إلا أنه يظل بعيدًا عن المراكز الثلاثة الأولى المنافسة على الكرة الذهبية
.