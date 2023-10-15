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رد استفزازي من شقيق صلاح على عدم دعم نجم مصر القضية الفلسطينية

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صلاح وشقيقه
الأحد، 15-10-2023 01:50 م


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، أحد المنشورات التي تهاجم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي؛ بسبب رؤية الجماهير أن فخر العرب لا بد أن يشارك في دعم فلسطين.
وخلال المنشور، علَّق “نصر صلاح” شقيق محمد صلاح، على المنشور الذي يهاجم شقيقه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبا: “يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟"، وهو ما اعتبره البعض رد استفزاي من شقيق صلاح.
فيما حرصت رباب صلاح، شقيقة محمد صلاح، علي دعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني من خلال فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري على “إنستجرام”.
ونشرت رباب صلاح مقطع فيديو لفتاة صغيرة، تشرح أحداث فلسطين الحقيقية باللغة الإنجليزية، فتقول: خلي بالك لأن كل مرة بيضحكوا عليك من خلال أفلامهم ".
واضافت الفتاة عبر الفيديو: "ان الفيلم الخيالي، اللي مدته 75 سنة واتصرف عليه الملايين من أكبر دول العالم، وبيحكي عن مجموعة من الناس اتسللوا لدولة، موجودين أهلها أصلا وعايشين فيها من زمان، والغريب هنا أنهم عايزين يبنوا ليهم دولة جواها.
يذكر أن الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تعرض لهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا؛ بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة، الذي دُمر؛ بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتساءل رواد السوشيال ميديا، عن سبب صمت الفرعون المصري محمد صلاح، وعدم تحدثه عن أحداث غزة، أو حتى التعليق أو النشر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يتابعها الملايين من الجماهير المحبة لـ محمد صلاح حول العالم، وليس الوطن العربي فقط.

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