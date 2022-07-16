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لن تصدق.. أغرب ركلة جزاء على الإطلاق (فيديو)

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اغرب ركلة جزاء
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Teads
السبت، 16-07-2022 09:14 ص
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لمباراة في نيجيريا بين ريمو ستارز وإيجيبو يونايتد، شهدت حادثة غريبة، وبدت بأنها تلاعب في نتيجة اللقاء.
ولم يتمكن الفريقان من حسم النتيجة خلال الوقت الأصلي للمباراة، ما استوجب اللجوء إلى ضربات الترجيح،والتي كانت غريبة للغاية، وأثارت تساؤلات كثيرة حولها.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، ظهر حارس مرمى ريمو ستارز، ثابتا لا يتحرك وسط المرمى لصد ضربة الترجيح التي سددها مهاجم إيجيبو يونايتد.
كما أظهر الفيديو إقدام أحد لاعبي ريمو ستارز على تسديد ضربة ترجيح بطريقة غريبة، جعلتها بعيدة عن المرمى تماما.
وانقسم المشجعون بين الإعراب عن صدمتهم من الوضوح المطلق للفساد المتجلي في موقف الفريقين، في حين سخر آخرون من طريقة تنفيذ ركلات الترجيح التي فاز بها إيجيبو يونايتد في النهاية (3-0) وليتوج بطلا للمسابقة والتي قيل إنها نهائي كأس اتحاد ولاية أوجون النيجيرية.
 

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