لقطة أثارت الجدل.. لماذا منع الحكم المصري ساديو ماني من تسديد ركلة الجزاء؟





أثار الحكم المصري الدولي محمد معروف، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد موقفه مع اللاعب السنغالي ساديو ماني، خلال مباراة منتخب بلاده أمام بوروندي، في تصفيات أمم أفريقيا 2025.. فماذا حدث؟

مباراة السنغال وبوروندي

جدير بالذكر أن منتخب السنغال، قد حقق فوزا صعبا على مضيفه بوروندي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية عشرة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب بينجو الوطني في ملاوي.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر إسماعيلا سار في الدقيقة 71 من ركلة جزاء ليخطف أسود التيرانجا النقاط الثلاث، في المباراة التي أدارها الحكم المصرى محمد معروف.

وتصدر منتخب السنغال المجموعة الثانية عشرة والأخيرة، بـ4 نقاط وجاء بوروندي ثانيا بعد تجمد رصيده عند 3 نقاط، ثم بوركينا فاسو بنقطة وأخيرًا مالاوى بدون رصيد.

القصة بدأت في الدقيقة 71 من عمر المباراة عندما قرر الحكم محمد معروف، احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب السنغال في المباراة، بعد تدخل لاعب بوروندي على ساديو ماني، وسقط الأخير مصابا قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لعلاجه".

تلقى ساديو ماني، علاجه بملعب المباراة، وتوجه لتسديد ركلة الجزاء التي تحصل عليها لصالح فريقه، إلا أن معروف طلب منه مغادرة ملعب المباراة ثم العودة بعد استكمال اللعب، وسط اعتراض وغضب من اللاعب.

غادر ساديو ماني لاعب النصر السعودي، ملعب المباراة ليترك المساحة لزميله إسماعيل سار الذي تولى تسديد الركلة بنجاح على يسار حارس مرمى بوروندي معلنًا تقدم أسود التيرانجا.

هل خالف محمد معروف القانون؟

أثار موقف محمد معروف، حالة من الجدل، حيث أكد خبراء مخالفة محمد معروف للقانون الخامس، والذي ينص أن احتساب ركلة جزاء ويكون اللاعب المصاب هو الراكل لها فلا يخرج من الملعب.

بدوره أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام، أنه تواصل مع محمد معروف الحكم الدولي عقب مباراة منتخب السنغال وبوروندي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتابع نور الدين خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تحدثت مع معروف، حول لقطة عدم تسديد ساديو ماني ركلة الجزاء ورفضه استمراره في الملعب".

وأضاف إبراهيم نور الدين: "بالفعل هناك قانون يؤكد بأن اللاعب الذي سيسدد ركلة الجزاء وتلقى العلاج داخل الملعب لا يخرج".

واختتم: "الحالة هي أنه لا بد أن يكون اللاعب تعالج سريعًا داخل الملعب، ولكن معروف رأى أن ماني تأخر في العلاج داخل الملعب، ولذلك أصبحت حالة تقديرية وقرر خروجه".