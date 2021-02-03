لاعب وولفرهامبتون يتابع ولادة طفله الجديد بالفيديو أثناء مباراة الأرسنال

الأربعاء، 03-02-2021
12:36 م
محمود أبوسعد
رفض لاعب وولفرهامبتون
الإنجليزي، روبين نيفيز
الغياب عن مباراة فريقه أمام آرسنال، أمس، في الدوري، على
الرغم من أن زوجته كانت بالمستشفى أثناء ولادة طفلهما الثالث.
وحسب صحيفة "ذا
صن" البريطانية ،نيفير تابع عملية الولادة عبر تقنية الاتصال بالفيديو
بالهاتف، عقب مشاركته في المباراة التي تألق خلالها، وأحرز الهدف الأول لفريقه،
وأسهم في فوز "الذئاب" بهدفين مقابل هدف على آرسنال.
وأشارت إلى أنه نتيجة
لظروف جائحة فيروس كورونا كان من الصعب أن يحضر نيفيز عملية الولادة، لذلك شارك في
المباراة مع فريقه، بينما اعتمد على تقنية التواصل بالفيديو عبر الهاتف لمتابعة
عملية ولادة زوجته.
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