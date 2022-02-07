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لاعب شهير يتبرع بمنزل مُجهز كاملًا لأسرة الطفل ريان

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والدة ريان
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الإثنين، 07-02-2022 01:08 م
تكفل اللاعب المغربي الشهير عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، بشراء منزل متكامل لأهل الطفل المغربي ريان الذي توفى بعد سقوطه في بئر، رغم نجاح المحاولات بإخراجه منه بعد أن تواجد داخله لمدة 5 أيام.
وقال حمدالله عبر حسابه الرسمي بموقع: “إنستجرام”: أتقدم بأحر التعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان، وقد قررت باسمي واسم عائلتي وكل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته وذويه، وأهديهم منزلاً مجهزاً بالكامل".
وأكد المهاجم المغربي أن هذا الأمر يعد مساعدة بسيطة منه إلى أهله وأخوانه، حيث أن العالم بأجمعه عاش فترة صعبة خلال الأيام الماضية بسبب انتظار خروج ريان من البئر، لكن قدر الله أن تخرج روحه من البئر إلى السماء.
وكان الطفل ريان، البالغ من العمر خمس سنوات، قد سقط في بئر بعمق 32 مترًا وعلق به لمدة خمسة أيام في قريته بالقرب من إقليم شفشاون شمال المغرب.
وكان المهاجم المغربي قد نجح في تسجيل هدفين، خلال مباراة اتحاد جدة أمام أبها، أمس الأحد، والتي انتهت برباعية نظيفة.
ويتصدر اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري أحمد حجازي، جدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 44 نقطة، مع مباراة مؤجلة.

 

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