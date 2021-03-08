سيد عبدالحفيظ يكشف مصير «كهربا» بعد أنباء العفو عنه

الإثنين، 08-03-2021
10:01 م
محمد فضل
حسم سيد عبدالحفيظ
مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الجدل الثار حول إمكانية العفو عن محمود كهربا
وعودته مرة أخرى للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة .
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد تراجع في القرار الذي اتخذه الجهاز الفني ضد محمود عبد المنعم كهربا
صانع ألعاب الفريق، بإيقاف اللاعب لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنية لعدم الانضباط.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات مع برنامج شوبير الإذاعى: من الأمور التي تميزنا دائمًا أننا نتعامل على قدر الحدث وبعد ذلك نغلقه، هناك قرار تم اتخاذه وبمجرد انتهائه فكهربا
لاعب من الفريق.
وأضاف : ":لا نريد أن يكون هناك رجوع في القرار خلال يوم أو يومين من صدوره، وبمجرد ما تنتهي تبعيات هذا القرار كهربا
لاعب بالفريق ولا أعتقد أن هناك رجوع في قرار عقوبة كهربا
، وقبل أن نتخذ القرار ندرسه بشكل جيد ولكن يهمنا المنظومة ككل مهما كان حبنا للاعب ".
وكان الأهلى قد قرر معاقبة كهربا
بتغريمه 200 ألف جنيه وايقافه شهرا عن خوض أى مباراة مع الفريق فى كافة المسابقات .