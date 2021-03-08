الإثنين 08 مارس 2021
توقيت مصر 22:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سيد عبدالحفيظ يكشف مصير «كهربا» بعد أنباء العفو عنه

شاهد.. مهاتير محمد ينحني حفاوة بمحمد بن سلمان في الرياض

تقتل ابنها بطريقة بشعة وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

تدمير صاروخ باليستي وطائرة مفخخة استهدفا السعودية

بلد خليجي.. تعرف على أفضل جواز سفر عربي على الإطلاق

خذوا حذركم.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

رانيا يوسف تتعهد لأحد متابعيها بزيارة الصعيد

تم التقاطها في الكويت.. الصورة الوحيدة لوالد مؤسس السعودية

صورة أسرة حنان ترك تشعل مواقع التواصل

سوريا تعلن إصابة بشار الأسد وزوجته بـ«كورونا»

ADS
 

سيد عبدالحفيظ يكشف مصير «كهربا» بعد أنباء العفو عنه

كهربا
كهربا
 
الإثنين، 08-03-2021 10:01 م محمد فضل
حسم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الجدل الثار حول إمكانية العفو عن محمود كهربا وعودته مرة أخرى للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة .

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد تراجع في القرار الذي اتخذه الجهاز الفني ضد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، بإيقاف اللاعب لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنية لعدم الانضباط.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات مع برنامج شوبير الإذاعى: من الأمور التي تميزنا دائمًا أننا نتعامل على قدر الحدث وبعد ذلك نغلقه، هناك قرار تم اتخاذه وبمجرد انتهائه فكهربا لاعب من الفريق.

وأضاف : ":لا نريد أن يكون هناك رجوع في القرار خلال يوم أو يومين من صدوره، وبمجرد ما تنتهي تبعيات هذا القرار كهربا لاعب بالفريق ولا أعتقد أن هناك رجوع في قرار عقوبة كهربا، وقبل أن نتخذ القرار ندرسه بشكل جيد ولكن يهمنا المنظومة ككل مهما كان حبنا للاعب ".

وكان الأهلى قد قرر معاقبة كهربا بتغريمه 200 ألف جنيه وايقافه شهرا عن خوض أى مباراة مع الفريق فى كافة المسابقات .

 

إقرأ ايضا

موسيماني و كهربا

فاروق يكشف عن النادي الذي سيرحل إليه كهربا بعد انتهاء رحلته مع الأهلي

يوسف شعبان

ابنة يوسف شعبان تكشف عن آخر شيء طلبه قبل وفاته

كلوب وصلاح

أول تعليق من كلوب بعد أنباء رحيل صلاح عن ليفربول: مو تسبب في العديد من المتاعب

أخبار متعلقة

موسيماني و كهربا

فاروق يكشف عن النادي الذي سيرحل إليه كهربا بعد انتهاء رحلته مع الأهلي

20201214070922922

بعد أزمته مع «السولية»..«كهربا» يوجه رسالة مؤثرة

.

المريخ السوداني يفاجيء كهربا بتحرك صادم: سيشكوه للشخص الذي يخاف منه

كهربا

مدحت شلبي لـ«كهربا»: هفتحلك الدفاتر القديمة

236651_0-710x470

شاهد.. مدحت شلبي يهدد كهربا: «لو كررتها تاني هطلعلك القديم»

أبو تريكة

نجم الأهلي يهاجم هؤلاء: ما فعلتوه قلة احترام لـ أبو تريكة واستخفاف بالناس