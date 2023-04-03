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كشف سر رفض ميسي اللعب في السعودية وأمريكا

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ميسي
Native
Teads
الإثنين، 03-04-2023 12:11 م

  

أكدت شبكة tntsports الأرجنتينية أن ليونيل ميسي يفكر فقط في خوض تحد جديد، لكن ذلك لن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا حتى في السعودية.

 

وأشارت إلى أن تصريحات مسؤولي برشلونة الأخيرة، رافا يوستي، نائب الرئيس، وتشافي هيرنانديز، مدرب البرسا، فتحت لميسي أبواب العودة للنادي "الكتالوني".

 

وأضافت أنه على الرغم من أن هذا الخيار يكتسب قوة، إلا أنه ما زال لم يتمتع بالصفة الرسمية.

 

وقالت الشبكة الأرجنتينية إن الاهتمام بالحصول على خدمات ميسي جاء من السعودية ومن الدوري الأمريكي للمحترفين، خاصة من إنتر ميامي، الذي يسعى مالكه النجم ديفيد بيكهام بقوة للتعاقد مع "ليو".

 

وحصلت "تي إن تي سبورتس" على معلومات حصرية حول ميسي، الذي أعطى جوابا نهائيا حول انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ووفقا للصحفي أرتورو بوليان، فإن ميسي يريد البقاء في القارة الأوروبية العجوز، واللعب بمستوى تنافسي عال، لأنه ينوي المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

 

وأوضح أن ميسي يريد البقاء من أجل "إكمال التحديات الشخصية الأخرى"، دون توضيح ماهية هذه التحديات، وهو ما يجعل أمر انتقاله إلى أمريكا غير مرجح الآن.

 

والأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل ينطبق ذلك على السعودية، ما يعني أن ميسي ما زال "بعيدا جدا عنهما"، كما تقول الشبكة الأرجنتينية.

 

وختم الصحفي بوليان: "النادي الوحيد (في أوروبا) الذي قدم عرضا رسميا إلى ليونيل ميسي وعائلته هو باريس سان جيرمان".

 

وأجبر ميسي على مغادرة برشلونة في أغسطس من عام 2021، بعد نهاية عقده مع النادي "الكتالوني"، وفشلت الإدارة برئاسة خوان لابورتا في توقيع عقد جديد.

 

وجاء ذلك بسبب قانون سقف الرواتب المفروض من رابطة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى الأزمة المالية الخانقة التي عانى منها النادي.

 

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