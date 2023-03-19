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والد ميسي يحسم جدل انتقال "البرغوث" إلى الهلال السعودي

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ميسي
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الأحد، 19-03-2023 12:44 م

نفى الأرجنتيني خورخي ميسي، والد النجم ليونيل ميسي، ما تردد بشأن إمكانية انتقال نجله إلى الهلال السعودي، ورفضه خوض التدريبات في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت شبكة "RMC" سبورت الفرنسية، أن ميسي لم يشارك في مران باريس سان جيرمان، يوم الخميس، ليثير علامات الاستفهام حوله قبل آخر مباراة، على عتبة التوقف الدولي.

كما زعمت تقارير صحفية مؤخرا أن والد ميسي طالب الهلال بدفع 600 مليون يورو، من أجل التوقيع للنادي، كما أفادت تقارير أخرى بوجود مشاكل بين ليونيل ميسي وإدارة نادي باريس سان جيرمان حول تجديد عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل.

ونشر الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" كتب فيها أن خورخي ميسي يفند ثلاث روايات، وهي:

- ليو يغادر جلسة الثلاثاء بسبب مشاكل مع جالتيه.

- باريس سان جيرمان ليس منفتحا لقبول شروط ميسي لتوقيع صفقة جديدة

- ميسي يطالب براتب قدره 600 مليون يورو من الهلال.

أرفق رومانو "تغريدته" بما نشره خورخي من مجموعة الأخبار المتعلقة بميسي عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وعلق عليها: "أخبار كاذبة! إلى متى سيستمر الكذب؟ أين هي الإثباتات؟ كل شيء خاطئ".
 

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