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نجم الأهلي: أخطأت بثقتي في حازم إمام وحسام حسن .. كانت تجربة صعبة اتعلمت منها

حازم إمام
نجم الأهلي: أخطأت بثقتي في حازم إمام وحسام حسن .. كانت تجربة صعبة اتعلمت منها
 
الأحد، 17-01-2021 08:05 ص أحمد عادل شعبان
كشف محمد ناجي جدو - أسطورة الأهلي ومنتخب مصر - أن ثقته في أسطورة الزمالك حازم إمام ونجم القطبين حسام حسن لم تكن في محلها.

وقال جدو في لقاء مع برنامج "جمهور التالتة" حول تحويل وجهته من الزمالك إلى الاهلي: حسام حسن كان مدربا لنادي الزمالك وكنت أعرفه من قبلها لأننا لعبنا سويا .. قلت له أن لدي عقد ساري في نادي الاتحاد السكندري ثم بعدها تم توثيق العقد .

وأضاف: نيتي إن لو قام الاتحاد بتوثيق عقدي يتم التفاوض بين الزمالك والاتحاد لكن الزمالك أظهر العقد الذي مضيته للعلن مما وضعني في مشاكل .. الزمالك لم يحب أن يدخل من الباب للتفاوض مع الاتحاد .

وتابع: وقت توقيعي للعقد وثقت في حازم إمام وحسام وإبراهيم حسن لكن ثقتي لم تكن في محلها وكانت تجربة وتعلمت منها.
 

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