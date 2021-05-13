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شيكابالا يلجأ للقضاء الدولي.. وناديه يتوعد

شيكابالا
شيكابالا
Native
الخميس، 13-05-2021 07:18 م الطيب حسين
كشف عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، تفاصيل إقدام محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن الفريق الأول، للقضاء الدولي.

وذكر في تصريحات تلفزيوينة أن الخطوة جاء من أجل ملاحقة المتنمرين ضده.
كما توعد متحدث الزمالك في هذا الإطار، مشددًا على أنه ستحدث مفاجأة خلال ساعات.

وأوضح أن شيكابالا يجهز الأوراق لرفع القضية مضيفًا "مندهش من تجاهل العنصرية والتنمر في الفترة الأخيرة ولا يجوز استمرارها".

وقال "لقد طفح الكيل، وسيتم أخذ موقف دولي".

وتابع "هناك موقف لإدارة النادي وتحرك قضائي من اللاعب، الزمالك تأخر لمدة 20 سنة في الدفاع عن التنمر والعنصرية ضد شيكابالا".
وأضاف "الساعات المقبلة ستشهد مفاجأة للمتنمرين".
 

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