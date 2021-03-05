الجمعة، 05-03-2021
06:30 م
قناة مفتوحة تذيع لقاء الاهلي وفيتا كلوب
فى ابطال افريقيا، المقرر إقامته غدًا في القاهرة.
وتنقل قناة مفتوحة مباراة الاهلي وفيتا كلوب
في دوري المجموعات بالبطولة.
وتقام مباراة الاهلي وفيتا كلوب
فى ابطال افريقيا يوم غد السبت على ستاد القاهرة الدولى.
ويلتقى الاهلى فيتا كلوب فى الجولة 3 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويقام اللقاء الذي سيبدأ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .
وقناة مفتوحة تذيع لقاء الاهلي وفيتا كلوب
فى ابطال افريقيا هى قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي المباراة.
تردد قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي
تستطيع مشاهدة أون تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.