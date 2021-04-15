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قرار رسمي بشأن معاقبة «حمدالله» بعد وضع يده على مؤخرة لاعب الفيصلي

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الواقعة
 
الخميس، 15-04-2021 06:01 م المصريون

شهدت قضية لاعب نادي النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، التي أثارت الرأي العام وأحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لمس بيده مؤخرة لاعب نادي الفيصلي، تطورات جديدة.
حيث برأت لجنة الانضباط والأخلاق لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله من شبهة اعتدائه على الحرمة الجسدية والمعنوية تجاه لاعب الفيصلي وليد الأحمد خلال المبارة الأخيرة بين النصر والفيصلي ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد 4 أبريل 2021.
ونص القرار الصادر على أنه بعد الاطلاع على إفادة لجنة الحكام متضمنة فيديو مصور من الناقل الرسمي للمباراة وبعد سماع أقوال لاعب الفيصلي “وليد الأحمد” الذي أفاد بأن ما قام به “حمدالله” يحدث بين اللاعبين في كرة القدم وأمر يراه معتاد وأن اللمس كان في أسفل الظهر. وبناءً عليه عدم ثبوت مخالفة لاعب النصر حمدالله.

 

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