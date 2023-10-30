الإثنين، 30-10-2023
01:07 م
وثق مقطع فيديو بداية المشاجرة
بين إداريي نادي القادسية
ونادي الكويت
، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة السادسة من دوري زين الممتاز.
وأظهر الفيديو بدء محمد خالد الغانم مدير قطاع الناشئين بنادي الكويت
بالاعتداء بالضرب على الشيخ فهد طلال الفهد نائب رئيس نادي القادسية
، وتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي، بينما قام رجال الأمن بتفريق الطرفين.
جاء ذلك بعدما قام حكم المباراة بطرد عضو مجلس إدارة الكويت ومدير اللعبة عادل عقلة، إذ قامت بعض الجماهير بإلقاء قوارير المياه.