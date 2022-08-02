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فيديو صادم.. لاعب يعتدي على حكم المباراة والشرطة تقتحم الملعب وتقبض عليه

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لاعب يعتدي على الحكم
Native
Teads
الثلاثاء، 02-08-2022 12:18 م

في مشهد نادر وصادم، أقدم لاعب كرة قدم على الاعتداء المبرح على حكم المباراة بشكل مفاجئ، حيث كان الحكم امرأة.
وشهدت مباراة جمعت فريقي غارمينسي وديبورتيفو إندبيندينسيا لكرة القدم في مقاطعة تريس أرويوس، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مشهد اعتداء لاعب على الحكمة التي كانت تدير اللقاء.

وخلال الشوط الثاني، تهجم كريستيان تيرون، لاعب غارمينسي على الحكمة الأرجنتينية دلما ماغالي كورتادي البالغة 30 عاما، بطريقة عنيفة اعتراضا على أحد قراراتها.

وقام تيرون البالغ 34 عاما بتوجيه ضربة من الخلف على رأس كورتادي، بعد لحظات قليلة من إشهارها البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، ما أدى إلى سقوطها على الأرض.

وذكرت شبكة tycsports الأرجنتينية الشهيرة، أن تيرون وجه شتائم وألفاظا مسيئة للحكمة كورتادي، التي رفعت البطاقة الصفراء لأحد زملائه أيضا.

وبسبب هذا الاعتداء، تم إنهاء المباراة على الفور، فيما تم نقل الحكمة كورتادي إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عددا من رجال الشرطة وهم يحيطون بتيرون، ومن ثم اقتياده إلى خارج أرض الملعب.

بدوره أدان نادي غارمينسي تصرفات لاعبه، وأصدر بيانا رسميا بهذا الخصوص أعرب فيه عن رفضه الشديد لهذا التصرف، وتضامنه مع الحكمة التي تعرضت للاعتداء، والاعتذار إليها.
 

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