فيديو أثار ضجة.. رونالدو يسجد بعد تسجيله هدفًا في مباراة الشباب





رونالدو سجد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعوي، احتفاءً بهدفه في شباك الشباب في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة 28 من دوري روشن لموسم الحالي 2022-2023.

وعقب الهدف الذي سجله رونالدو في شباك قام رونالدو بالسجود، ليقوم زملائه في الفريق بالتصفيق له.

وشهدت مباراة النصر والشباب، وقوع اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، في الدقيقة 45 من اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء، في الجولة 28 من دوري روشن للموسم الحالي.

وبدأت الاشتباكات أثناء محاولة لاعب الشباب سانتي مينا اللحاق بالكرة قبل خروجها من الملعب، بالإضافة لانفعال اللاعب إيفر بانيغا، وتطور الأمر لاشتباك أكثر من لاعب، فيما تدخل بعض اللاعبين للسيطرة على الموقف.

وقام حكم اللقاء، بإشهار بطاقة صفراء لكل من علي محمد لاجامي لاعب النصر، و سانتي مينا لاعب الشباب.