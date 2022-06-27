فشل التفاوض.. «ميرور»: صلاح يغادر ليفربول مجانًا

الإثنين، 27-06-2022
02:26 م
أكدت صحيفة ميرور
البريطانية الشهيرة رحيل محمد صلاح
عن
ليفربول
الإنجليزي مجانا بنهاية الموسم الكروي المقبل بعد انتهاء عقده مع الريدز .
وقالت صحيفة ميرور
البريطانية اليوم، بالنسبة لوضع محمد
صلاح
، فإن الأمر السائد الآن هو أن صلاح
سيغادر ليفربول
فى صفقة انتقال مجانية
نهاية الموسم المقبل وليس هذا الموسم .
وعلى جانب آخر ، حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه
بشأن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح
لاعب فريق ليفربول
، خلال فترة الانتقالات
الصيفية الجارية.
وقال ماريو كورتيجانا الصحفي الشهير بصحيفة “ماركا”
لبرنامج “جول” الإسباني:" محمد صلاح
خارج حسابات ريال مدريد هذا الصيف، وفقا
لمعلوماتي".
وينتهي عقد محمد صلاح
مع ليفربول
بنهاية الموسم المقبل
2022-2032، وبالتالي يحق له التوقيع “مجانا” لاي نادي في الشتاء القادم دون الرجوع
لإدارة الريدز.
ويشترط محمد صلاح
مضاعفة راتبه الأسبوعي “البالغ 200 ألف
يورو” للموافقة على تجديد عقده مع ليفربول
، وهو ما ترفضه إدارة الريدز، بسبب سقف
الرواتب.