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فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية عن مروان محسن مهاجم الأهلي

مروان محسن
فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية عن مروان محسن مهاجم الأهلي
 
الخميس، 07-01-2021 07:23 ص أحمد عادل شعبان
كشف المهندس فرج عامر - رئيس نادي سموحة - أن ناديه يضع عينه على عدد من مهاجمي النادي الأهلي من أجل ضمهم الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: أعتقد أن هناك مهاجم سوف يرحل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة وهذا المهاجم سوف يكون من نصيبنا.

وأضاف: هناك ثلاثة من المرشحين للرحيل وهم أحمد ياسر ريان أو صلاح محسن أو مروان محسن .. والثلاثة سوبر وفي حال رحل أحدهم سوف تكون الاولوية لنا.

وأردف: تحدثت مع صلاح محسن وأحمد ريان تحت أعيننا ، بالنسبة لمروان محسن أعتقد أنه سوف تتم إعارته لأحد الأندية العربية فهو لاعب دولي ولن نقدر على راتبه.
 

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