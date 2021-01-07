فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية عن مروان محسن مهاجم الأهلي

الخميس، 07-01-2021
07:23 ص
أحمد عادل شعبان
كشف المهندس فرج عامر
- رئيس نادي سموحة - أن ناديه يضع عينه على عدد من مهاجمي النادي الأهلي من أجل ضمهم الفترة المقبلة.
وقال في تصريحات تلفزيونية: أعتقد أن هناك مهاجم سوف يرحل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة وهذا المهاجم سوف يكون من نصيبنا.
وأضاف: هناك ثلاثة من المرشحين للرحيل وهم أحمد ياسر ريان أو صلاح محسن أو مروان محسن
.. والثلاثة سوبر وفي حال رحل أحدهم سوف تكون الاولوية لنا.
وأردف: تحدثت مع صلاح محسن وأحمد ريان تحت أعيننا ، بالنسبة لمروان محسن
أعتقد أنه سوف تتم إعارته لأحد الأندية العربية فهو لاعب دولي ولن نقدر على راتبه.