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فتاة تنصب على رونالدو في 300 ألف دولار

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رونالدو
Native
Teads
الخميس، 16-03-2023 01:49 م

تعرض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى السرقة من قبل سيدة تدعى ماريا سيلفا في مبلغ مالي كبير، وذلك وفقًا لما ذكره موقع india sports manor.

تم خداع اللاعب من صاحبة الـ 53 عامًا، بميلغ مالي يتعدى الـ 300 ألف دولار ، أي ما يعادل "9.3" مليون جنيه مصري، وتم الأمر من خلال إقناعها له بأنها تعمل في وكالة للسفر، وعند تواصلها معه وعدته بطائرات خاصة وعدد كبير من الرحلات الفخمة حول العالم مع عائلته وأصدقائه.

وأوضح الموقع، أن ذلك مقابل مبلغ مالي، وأن اللاعب البرتغالي عليه أن يدفع الـ 300 ألف دولار كمقدم، وبالفعل استجاب لأنه وثق فيها، وأعطها الرقم التعريفي الخاص ببطاقة الائتمان، ولم تسرق هذا المبلغ مرة واحدة، و تم سحب المبلغ على 3 سنوات بداية في فبراير 2007، إلى يوليو 2010.

مع العلم تم اكتشاف أنها احتالت على لاعب برتغالي آخر يدعى ناني، ووكيله الذي يدعى خورخي مينديز.
 

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