غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن ترشيحات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، للاعب الأفضل في أوروبا خلال الموسم الحالي وذلك للمرة الأولى منذ تطبيق الجائزة بنظامها الحالي موسم 2010 - 2011.

وخرج الثنائي من دائرة الترشيحات بعد تصويت الصحفيين والمدربين لأفضل ثلاثة لاعبين مثلوا القائمة النهائية للترشيحات.

وضمت القائمة التي أعلن عنها الاتحاد كلا من الحارس مانويل نوير لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي من الفريق ذاته، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يعلن يويفا عن الاسم المتوج بالجائزة مطلع شهر أكتوبر المقبل.

