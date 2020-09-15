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غضب في الأهلي بسبب نكتة مرتضى منصور الساخرة بشأن أشهر بطولات الخطيب

مرتضى منصور
غضب في الأهلي بسبب نكتة مرتضى منصور الساخرة بشأن أشهر بطولات الخطيب
الثلاثاء، 15-09-2020 06:42 ص أحمد عادل شعبان
سخر مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - من عدم احتراف محمود الخطيب - رئيس الأهلي - في الخارج حين كان لاعبا.

وقال "مرتضى" في مداخلة مع قناة الزمالك: طالما كان محمود الخطيب أسطورة في كرة القدم ، فلماذا لم يحترف في الخارج في الوقت الذي احترف فيه كثير من نجوم الأهلي مثل محمد عمارة.

وأضاف: الخطيب ساوم الأهلي ماليا عندما كان لاعبا بشهادة مصطفى يونس.

وتابع: مجدي عبد الغني لعب في كأس العالم عام 1990 بإيطاليا بينما محمود الخطيب لعب في كأس العالم بالسنبلاوين.

وأثارت هذه السخرية غضب كثير من الأهلاوية الذين طالبوا ناديهم عبر تويتر بالرد على هذه التصريحات.

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