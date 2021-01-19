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عصام الحضري يهاجم محمد فضل بوصف مُهين

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الحضري وفضل
 
الثلاثاء، 19-01-2021 06:45 م محمد فضل

هاجم عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، بعد رفض الأخير طلب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق، تعيين "الحضري" مدربًا لحراس المنتخب.
ورحل "فضل" عن اللجنة الخماسية قبل أن يمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فترتها بالعمل في اتحاد الكرة مع تقليص عددها إلى ثلاثة أفراد، ثم قرر استبدال أعضاءها.
وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "بشكر المهندس هاني أبوريدة إنه كان رشحني للعمل في المنتخب وطول عمرك ليك "فضل" على ناس مبيطمرش فيها".
وكان محمد فضل صرح إن هاني ابو ريد رئيس اتحاد الكرة الاسبق قد طلب تعيين عصام الحضري كمدرب حراس في المنتخب ولكنه رفض الأمر تماما.
 

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