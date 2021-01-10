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قرار رسمي بوقف الدوري الممتاز في هذا الموعد

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اتحاد الكرة
 
الأحد، 10-01-2021 11:27 ص المصريون

كشف محمد الشواربي، عضو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، عن صدور قرار بإيقاف بطولة الدوري الممتاز خلال شهر يوليو المقبل خلال فترة إقامة أولمبياد طوكيو.
ويشارك منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها خلال شهر يوليو القادم.
وقال الشواربي، فى تصريحات تليفزيونية، إن اتحاد الكرة قرر توقف المسابقة المحلية خلال الفترة التى تقام فيها منافسات أولمبياد طوكيو.
كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، حددت عقوبة اقتحام الجماهير أرضية الملعب فى المباراة، وذلك خلال التعديلات الصادرة مؤخرا فى لائحة العقوبات بالدورى الممتاز.
وتضمنت تعديلات لائحة العقوبات أنه فى حالة اقتحام أحد جماهير الفريقين أرضية الملعب فى المباراة المقامة بجمهور، يتم إصدر عقوبة الغرامة مليون جنية واعتبار الفريق التابع إليه الجمهور خاسرا بثلاثية نظيفة وخصم ثلاث نقاط من رصيده فى نهاية الموسم.


 

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