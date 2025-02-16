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عصام الحضري يفضح نجم الزمالك: بيشارك في المراهنات

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الأحد، 16-02-2025 09:34 ص

 

فجر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مفاجأة مدوية بشأن قضية المراهنات.

وقال عصام الحضري في تصريحات عبر قناة “دي إم سي”: “هناك لاعب في الزمالك يشارك في المراهنات وأنا متأكد وذلك على مسئوليتي، ولاعبين في الإسماعيلي والاتحاد يشاركون في المراهنات”.

وتابع: "هناك لاعبين حاليين في الدوري المصري يشاركون في برامج المراهنات، مؤكدًا أنه يجب حسابهم بشكل عسير. موضوع المراهنات ليس جديد على الكرة المصرية، ولكنه منذ فترة".

وأضاف: “لا أعلم سبب دخول اللاعبين في المراهنات، عقود اللاعبين كبيرة والأمور تغيرت بشكل كبير”.

واختتم: “أتعجب من حصول لاعبين على عقود كبيرة ويشاركون في المراهنات، والموضوع في زيادة مستمرة، وهو أمر يجب التصدي له”.

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