عصام الحضري يفضح نجم الزمالك: بيشارك في المراهنات

فجر عصام
الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، مفاجأة مدوية بشأن قضية المراهنات.
وقال عصام
الحضري في تصريحات عبر قناة “دي إم سي”: “هناك لاعب في الزمالك يشارك في المراهنات
وأنا متأكد وذلك على مسئوليتي، ولاعبين في الإسماعيلي والاتحاد يشاركون في
المراهنات”.
وتابع:
"هناك لاعبين حاليين في الدوري المصري يشاركون في برامج المراهنات، مؤكدًا
أنه يجب حسابهم بشكل عسير. موضوع المراهنات ليس جديد على الكرة المصرية، ولكنه منذ
فترة".
وأضاف: “لا أعلم
سبب دخول اللاعبين في المراهنات، عقود اللاعبين كبيرة والأمور تغيرت بشكل كبير”.
واختتم: “أتعجب
من حصول لاعبين على عقود كبيرة ويشاركون في المراهنات، والموضوع في زيادة مستمرة،
وهو أمر يجب التصدي له”.