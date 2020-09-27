عشيقة نجم تشيلسي تخونه سرًا مع لاعب آرسنال

الأحد، 27-09-2020
08:11 م
فتحي مجدي
كشفت صحيفة، أن صديقة لاعب بفريق تشيلسي الإنجليزي تخونه مع لاعب من آرسنال دون أن يكون أي منهما على علم بتفاصيل تلك العلاقة.
وفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، لا يعرف لاعب البلوز أن عشيقة
ه العارضة تخونه مع اللاعب الآخر، ودفع مقابل إقامتها لمدة ثلاث ليال بعد مقابلتها هذا الصيف.
لكنه لم يكن لديه أدنى فكرة عن أنها كانت تلاحق لاعب أرسنال أثناء وجودها في لندن، بعد أن التقيا في وقت سابق من هذا العام من خلال أصدقاء مشتركين خلال إحدى السهرات وبدآ الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان لاعب تشيلسي
يثير إعجابها برحلات التسوق والوجبات بالخارج، وكذلك أحضرها إلى لندن لرؤيته، لكن ليس لديه أي فكرة عن أنها ترى أيضًا لاعبًا من فريق منافس.
ولم يكن لدى أي من اللاعبين أي فكرة عن تنافسهما حول فتاة واحدة. ومن المقرر أن يصل مثلث الحب إلى ذروته عندما يواجه تشيلسي وأرسنال في استاد الإمارات في ديسمبر.
وقال مصدر لصحيفة "ديلي ستار": "كما لو أن هذه الفرق لم يكن لديها بالفعل ما يكفي من الدم السيئ بينهم. هذه الفتاة كانت ترى الاثنين ولكن ليس لديهما أدنى فكرة عن الآخر حتى الآن".
وأضاف: "لقد كانا كلاهما يراسلانها ويرتبان لقضاء بعض الوقت معها، لذلك كانت تقابلهما معًا. ولكن فيما يتعلق بها، فهي فتاة وحرة وحيدة لذا يمكنها مواعدة من تريد".
وتابع: "ستجعل الأمور مثيرة للاهتمام بالتأكيد عندما ينضمون أخيرًا إلى بعضهم البعض على أرض الملعب".