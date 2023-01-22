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عاجل.. المحكمة تصدر قرارًا في إعدام قاتل نيرة أشرف

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نيرة اشرف
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الأحد، 22-01-2023 11:50 ص

 

قررت  محكمة النقض تأجيل نظر طعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة لجلسة 9 فبراير المقبل .

 

وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 يونيو الماضي بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بآلة حادة طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدا إزهاق روحها وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

 

كانت محكمة النقض حددت جلسة 26 يناير الجارى،أولى جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل فى قضية قتله نيرة أشرف إلا انه صدر قرار بالتأجيل لوجود عطلة رسمية.

 

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