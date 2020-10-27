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عاجل.. استقالة رئيس نادي برشلونة من منصبه

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جوسيب ماريا بارتوميو
 
الثلاثاء، 27-10-2020 09:32 م المصريون
أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، جوسيب ماريا بارتوميو، استقالته من منصبه كرئيس للنادي الكتالوني، اليوم الثلاثاء.
يشار إلي  إن جوسيب ماريا بارتوميو فلوريتا هو رجل أعمال أسباني، و هو وعمل رئيساً لنادي برشلونة الأسباني، و قد بدأ فترة رئاسته لهذا النادي العظيم منذ عام 2014م، خلفا لرئيس النادي المستقيل من منصبه ساندرو روسيل، حيث كان بارتوميو نائبا لساندرو روسيل منذ عام 2010م.
و يعمل جوسيب ماريا بارتوميو مديرا تنفيذيا في كل من شركة اديليت و شركة اي اف اس و هو شريك فيهما أيضا، و هو الآن يشغل منصب رئيس نادي برشلونة، و قد حصل الفريق في فترة رئسته منذ عام 2014م و حتى اليوم على تسع بطولات.
و في البداية كان جوسيب ماريا بارتويميو عضوا في مجلس إدارة نادي برشلونة الأسباني، و كان أيضا رئيسا لفريق كرة السلة، و ذلك في أثناء رئاسة خوان لابورتا Joan Laporta لنادي برشلونة، و كان وقتها ساندرو روسيل أيضا عضوا في مجلس إدارة النادي، ثم استقال روسيل لخلافه مع خوان لابروتا، و في عام 2010م صار ساندرو روسيل رئيسا لنادي برشلونة، و عين جوسيب بارتوميو نائبا له، بعد فوزهم بالانتخابات في عام 2010م بنبسة 63% تقريبا من أصوات أعضاء النادي الكتالوني.
و في الثالث و العشرين من شهر يناير عام 2014م، أعلن ساندرو روسيل استقالته من منصبه كرئيس لنادي برشلونة، و ذلك بعد يوم واحد فقط من موافقة المحكمة على نظر قضية نيمار، و أصبح بارتوميو رئيسا لنادي برشلونة منذ ذلك اليوم، و قد كان من المقرر إقامة انتخابات رئاسية في النادي في صيف عام 2016م، إلا أنه في أوائل عام 2015م دعا بارتوميو إلى إقامة الانتخابات مبكرا، و تم إجراؤها في شهر يوليو لعام 2015م، و فاز جوسيب ماريا بارتوميو بأغلبية الأصوات بنسبة حوالي 55%، و كان خصمه هو الرئيس السابق للنادي خوان لابورتا، و من ثَم حافظ بارتوميو على منصبه كرئيس للنادي لستة سنوات كانت تنتهي في 2021م، لكنه استقال من منصبه.
 

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