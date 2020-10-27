عاجل.. استقالة رئيس نادي برشلونة من منصبه

الثلاثاء، 27-10-2020
09:32 م
المصريون
أعلن رئيس نادي برشلونة الإسباني
لكرة القدم، جوسيب ماريا
بارتوميو، استقالته من منصبه كرئيس للنادي الكتالوني، اليوم الثلاثاء.
يشار إلي إن جوسيب ماريا
بارتوميو فلوريتا هو رجل أعمال أسباني، و هو وعمل رئيساً لنادي برشلونة الأسباني،
و قد بدأ فترة رئاسته لهذا النادي العظيم منذ عام 2014م، خلفا لرئيس النادي
المستقيل من منصبه ساندرو روسيل، حيث كان بارتوميو نائبا لساندرو روسيل منذ عام
2010م.
و يعمل جوسيب ماريا بارتوميو
مديرا تنفيذيا في كل من
شركة اديليت و شركة اي اف اس و هو شريك فيهما أيضا، و هو الآن يشغل منصب رئيس نادي
برشلونة، و قد حصل الفريق في فترة رئسته منذ عام 2014م و حتى اليوم على تسع
بطولات.
و في البداية كان جوسيب ماريا بارتويميو عضوا في مجلس
إدارة نادي برشلونة الأسباني، و كان أيضا رئيسا لفريق كرة السلة، و ذلك في أثناء
رئاسة خوان لابورتا Joan Laporta لنادي
برشلونة، و كان وقتها ساندرو روسيل أيضا عضوا في مجلس إدارة النادي، ثم استقال
روسيل لخلافه مع خوان لابروتا، و في عام 2010م صار ساندرو روسيل رئيسا لنادي
برشلونة، و عين جوسيب بارتوميو نائبا له، بعد فوزهم بالانتخابات في عام 2010م
بنبسة 63% تقريبا من أصوات أعضاء النادي الكتالوني.
و في الثالث و العشرين من شهر يناير عام 2014م، أعلن
ساندرو روسيل استقالته من منصبه كرئيس لنادي برشلونة، و ذلك بعد يوم واحد فقط من
موافقة المحكمة على نظر قضية نيمار، و أصبح بارتوميو رئيسا لنادي برشلونة منذ ذلك
اليوم، و قد كان من المقرر إقامة انتخابات رئاسية في النادي في صيف عام 2016م، إلا
أنه في أوائل عام 2015م دعا بارتوميو إلى إقامة الانتخابات مبكرا، و تم إجراؤها في
شهر يوليو لعام 2015م، و فاز جوسيب ماريا بارتوميو
بأغلبية الأصوات بنسبة حوالي
55%، و كان خصمه هو الرئيس السابق للنادي خوان لابورتا، و من ثَم حافظ بارتوميو
على منصبه كرئيس للنادي لستة سنوات كانت تنتهي في 2021م، لكنه استقال من منصبه.