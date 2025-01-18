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سيدة بريطانية تحمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟

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السبت، 18-01-2025 02:41 م
اجرت «سكاي نيوز» معايشة داخل إحدى العيادات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في عمليات التلقيح الصناعي، الموجودة في لندن، إذ تقول المدير الطبي: إنها تدمج الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب تقنياته، فبرنامج الذكاء الاصطناعي يُمكنه تحديد الحيوانات المنوية والبويضات والأجنة الأكثر صحة، ليتم اختيارها للتخصيب والزرع.
وتزعم تانيجا، المتخصصة في الطب الإنجابي في أفضل مستشفيات لندن بما في ذلك بارتس وجايس وسانت توماس، أن هذه التقنية يُمكن أن توفر لفريقها ساعات من العمل، وستؤدي إلى نتائج أكثر نجاحًا وصحة، وتقليل حالات الإجهاض والتشوهات الأخرى، إذ يعمل هذا النهج على تحسين نتائج التلقيح الصناعي من خلال التنبؤ باحتمالية الحمل وتقليل التدخلات غير الضرورية.
وأضافت: «تمهد تقنية الذكاء الاصطناعي الطريق بسرعة لثورة في علاج التلقيح الصناعي، في غضون خمس سنوات، أعتقد أن جميع العيادات ستتبنى هذا التكامل لابتكار الذكاء الاصطناعي».
بينما كشفت إيلينا، أول امرأة في المملكة المتحدة تحمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، لصحيفة «ديلي ميل»، عن أنها حملت في شهر أغسطس الماضي بعد أن لجأت لإحدى العيادات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي خلال عمليات التلقيح الاصطناعي، طوال جميع مراحل العملية، وهي الآن في الأسبوع الثالث والعشرين من الحمل، وتنسب الفضل إلى التكنولوجيا المتقدمة في تغيير حياتها.
وتمت العملية بعد أن اختار الذكاء الاصطناعي الحيوانات المنوية التي يُمكن استخدامها، ثم زُرعت الأجنة المخصبة ذات الفرصة الأكبر لمنحها طفلًا، والتي تم اختيارها أيضًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، في رحمها، إذ تصف الأم ما حدث لها بأنه «شيء لا يُصدق».

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