تطور مفاجئ في أزمة أسرة شكري سرحان مع عمر متولي

أعلن محسن سرحان المتحدث الاعلامي لأسرة شكري سرحان، عن إنهاء الخلاف بين الأسرة والفنانين عمر متولي و أحمد فتحي بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية بقيادة د. أشرف زكي.

اعتذار باسم النقابة

و قال محسن، إنه تم التصالح و إنهاء الخلاف بين أسرة شكري سرحان و عمر متولي وأحمد فتحي حيث تقدم الدكتور أشرف زكي بالاعتذار باسمه و باسم النقابة وخالص التقدير للرمز الكبير شكري سرحان".

و تابع محسن سرحان" تقبلت الاعتذار في حضور الفنان أيمن عزب عضو مجلس الإدارة و الصديق لأسرة شكري سرحان ، بذلك أغلق باب الخلاف تماما ، الدكتور أشرف زكي يحترم حرية الرأي والتعبير و هو حق محفوظ للجميع دون إساءة أو تقليل من رموزنا الفنية الكبيرة".