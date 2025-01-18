«لمّوا أجنحتكم يا ملايكة».. رسالة حادة من بدرية طلبة لمنتقديها

السبت، 18-01-2025
02:41 م
ردت الفنانة بدرية طلبة
، على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا من قبل متابعيها وذلك بسبب الفيديو الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال تصويرها أحد أعمالها الفنية المقرر عرضها قريبًا، وخروجها للعمل بعد وفاة زوجها بفترة قصيرة، مؤكدة أن صفحتها مفتوحة للجميع، لكن بشرط أن يتحلى المتابعين بالاحترام وأدب الحوار.
كتبت بدرية عبر حسابها على «فيس بوك
»: «صفحة الفنان دي بيته فاتح الباب للكل يجي ضيف محترم نرحب بيه ونحترم رأيه يجي ضيف مش محترم نقفل الباب في وشه اللي يدخل الصفحة يدخل بأدب طالما المحتوي مش بيضر حد ومحدش دخلك الصفحة غصب عنك أنت دخلت بمزاجك».
أشارت: «عايز تكتب تعليق علشان الناس تعرف أنك متدين وتعرف ربنا فا دا تعمله على صفحتك ولو فاهم أنك هتحاسب غيرك فا اللي بيحاسب العباد ربنا، اللي يعرف تعاليم دينه كويس هيفكر مليون مرة قبل ما يأذي لو أنت شايف شخص مش كويس ممكن يكون عند ربنا أحسن منك متعرفش مين عند ربنا أحسن من مين يا أولياء الله الصالحين لموا أجنحتكم يا ملايكة».
فيما وجه متابع رسالة لـ بدرية طلبة
قائًلا: «بس ما ننساش يا ست الكل أن الصفحة بيتك طبعااا بس طالما عملت الفيسبوك بيتك بقي بيتك من زجاج ما تقعدش ملط في الصالة وتقول بيتي وقاعد فيه براحتى لازم تراعي القيم والعادات والاخلاق مش بيتك ترمي زبالة على الناس اللي معدية تحت بلكونتك ولا ترمي قذارة وتقول أنا احر اكيد هتراعي أن بيتك يفضل دائما جمیل ومحترم عشان الناس كلها تحب تزورك».
لترد عليه بدرية طلبة
قائلة: «أنت لايق عليك البوست قوي ونزيد عليه إنك بتفتي وتهري باي كلام ملهوش معني ومش مفهوم لما تلاقي حاجة تقولها تبقي اكتب علشان نحترم كلامك ربنا يشفيك ويهديك».