الأربعاء 15 يناير 2025
توقيت مصر 17:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة بلوجر شهيرة بعد إجراء عملية "نحت الخصر"

تركي آل الشيخ: محمد صلاح في الهلال السعودي

تفاصيل القبض على أحمد المنصور في سوريا

أقام علاقة مع فتاة عربية.. انفصال جوارديولا عن زوجته بعد اكتشاف خيانته

شاهد.. مشجع زملكاوي يدعو على إمام عاشور من أمام الكعبة.. وشبانة: ربنا استجاب

على ذمة رجلين وحامل في توأم.. تفاصيل صادمة في أغرب قضية بأسيوط

شاهد.. شاب مصري يتزوج بـ 3 فتيات في ليلة واحدة: بنحبه

النيابة تفجر مفاجأة: ريناد عادل لم تنتـ.حر ولم تتعرض للتنمر وهذا ما حدث

تفاصيل الحكم على وزير الدفاع والداخلية بدولة خليجية بالحبس 14 عامًا

بواسطة آلاف الجنود.. لحظة القبض على رئيس كوريا الجنوبية

بواسطة آلاف الجنود.. لحظة القبض على رئيس كوريا الجنوبية

ال
ا
الأربعاء، 15-01-2025 10:47 ص

 

وثق مقطع فيديو لحظة القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سيوك يول، صباح اليوم الأربعاء.

وأظهر الفيديو تحرك السيارة التي كان بداخلها المعزول وسط تجمع العشرات من الأشخاص الذين ردد بعضهم هتافات أثناء اعتقاله.

 وأعلن جهاز مكافحة الفساد أن المحققين دخلوا مقر إقامته الرئاسي باستخدام سلالم بعدما منعوا سابقًا من الدخول، وفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكان يون متهمًا بمحاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر ونصف، ووافق على المثول أمام المحققين طواعيةً، وفقًا لمحاميه، الذي أشار إلى أن يون سيلقي خطابًا لاحقًا اليوم.

ويُذكر أن محاولات سابقة لتوقيفه فشلت بسبب رفض الحرس الرئاسي السماح بدخول المحققين، ما أدى إلى اشتباكات واحتجاجات خارج المقر.

وأعلن الرئيس يون، أنه وافق حقنا للدماء على الرضوخ لأوامر المحققين بالمثول أمامهم لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد، على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.

 

وقال يون في رسالة مصورة نشرت بعد أن اقتادته سلطات التحقيق إلى مقرها: "لقد قررت الرد على مكتب التحقيق بقضايا الفساد".

 

وأكد أنه لا يعترف بشرعية التحقيق لكنه يخضع له من أجل تجنب أي إراقة مؤسفة للدماء، مضيفا: "أن سيادة القانون انهارت تماما".


إقرأ ايضا

ح

تفاصيل الحكم على وزير الدفاع والداخلية بدولة خليجية بالحبس 14 عامًا

نخحج

في نقاط محددة.. النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

67854dd64236043ede5bc02f

شاهد.. مقاتلة روسية تصفع مدربها بعد هزيمتها في مواجهة دمـ.وية لهذا السبب