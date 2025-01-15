بواسطة آلاف الجنود.. لحظة القبض على رئيس كوريا الجنوبية

وثق مقطع فيديو لحظة القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سيوك يول، صباح اليوم الأربعاء.

وأظهر الفيديو تحرك السيارة التي كان بداخلها المعزول وسط تجمع العشرات من الأشخاص الذين ردد بعضهم هتافات أثناء اعتقاله.

وأعلن جهاز مكافحة الفساد أن المحققين دخلوا مقر إقامته الرئاسي باستخدام سلالم بعدما منعوا سابقًا من الدخول، وفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وكان يون متهمًا بمحاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر ونصف، ووافق على المثول أمام المحققين طواعيةً، وفقًا لمحاميه، الذي أشار إلى أن يون سيلقي خطابًا لاحقًا اليوم.

ويُذكر أن محاولات سابقة لتوقيفه فشلت بسبب رفض الحرس الرئاسي السماح بدخول المحققين، ما أدى إلى اشتباكات واحتجاجات خارج المقر.

وأعلن الرئيس يون، أنه وافق حقنا للدماء على الرضوخ لأوامر المحققين بالمثول أمامهم لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد، على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.

وقال يون في رسالة مصورة نشرت بعد أن اقتادته سلطات التحقيق إلى مقرها: "لقد قررت الرد على مكتب التحقيق بقضايا الفساد".

وأكد أنه لا يعترف بشرعية التحقيق لكنه يخضع له من أجل تجنب أي إراقة مؤسفة للدماء، مضيفا: "أن سيادة القانون انهارت تماما".