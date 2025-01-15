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شاهد.. شاب مصري يتزوج بـ 3 فتيات في ليلة واحدة: بنحبه

مم
ا
الأربعاء، 15-01-2025 11:58 ص

 

وثق مقطع فيديو لقطات من زفاف شاب مصري على 3 فتيات في نفس اليوم، مشيراً إلى أنه عاش قصة حب مع كل واحدة منهن.

وقال الشاب محمد :"قلبي وعمري وحياتي بحبهم وهم بيحبوني، عشان كده أقنعتهم إني اتجوزهم التلاتة".

وأضاف :"اتعرفت الأول على أميرة هي جارتنا والحب الأول، بعد كده اتعرفت على بوسي وبرضه حبيتها، وبعد كده اتعرفت على أسماء".

واختلفت آراء الفتيات الثلاث بشأن العريس، فقالت أسماء :"هو شخصية كويسة ومحترمة جداً ومحبوب"، وقالت بوسي :"شخصيته حلوة".

فيما قالت أميرة :"أنا كنت بحبه وإحنا صغيرين ولما كبرنا فضلنا نحب بعض، وميهمنيش في الدنيا غير سعادته، وطالما هما سعادته معنديش مشكلة ولو عايز يجيب الرابعة مفيش مشكلة".


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