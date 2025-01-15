شاهد.. شاب مصري يتزوج بـ 3 فتيات في ليلة واحدة: بنحبه

وثق مقطع فيديو لقطات
من زفاف شاب مصري على 3 فتيات في نفس اليوم، مشيراً إلى أنه عاش قصة حب مع كل
واحدة منهن.
وقال الشاب محمد
:"قلبي وعمري وحياتي بحبهم وهم بيحبوني، عشان كده أقنعتهم إني اتجوزهم
التلاتة".
وأضاف :"اتعرفت
الأول على أميرة هي جارتنا والحب الأول، بعد كده اتعرفت على بوسي وبرضه حبيتها،
وبعد كده اتعرفت على أسماء".
واختلفت آراء الفتيات
الثلاث بشأن العريس، فقالت أسماء :"هو شخصية كويسة ومحترمة جداً
ومحبوب"، وقالت بوسي :"شخصيته حلوة".
فيما قالت أميرة
:"أنا كنت بحبه وإحنا صغيرين ولما كبرنا فضلنا نحب بعض، وميهمنيش في الدنيا
غير سعادته، وطالما هما سعادته معنديش مشكلة ولو عايز يجيب الرابعة مفيش
مشكلة".
January 14, 2025