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ظهور 25 لاعبا من أساطير النادي الأهلي في صورة واحدة: بعضهم اختفى عن الأنظار تماما

فريق الأهلي
ظهور 25 لاعبا من أساطير النادي الأهلي في صورة واحدة: بعضهم اختفى عن الأنظار تماما
الأربعاء، 16-09-2020 08:36 ص أحمد عادل شعبان
نشر الإعلامي محمد فاروق - وأحد نجوم الأهلي السابقين - صورة جمعته بعدد من لاعبي النادي الأهلي القدامى وأساطيره في صورة واحدة.

وضمت الصورة الكثير من اللاعبين ، بعضهم دخلوا مجال التدريب والإعلام والبعض اختفى عن الأنظار تماما.

وضمت الصورة بعض الأسماء مثل: شادي محمد ، أحمد بلال ، ربيع ياسين ، محمد يوسف ، شريف عبد الفضيل ، سامي قمصان ، إسلام الشاطر ، أمير عبد الحميد ، أحمد أيوب ، عادل مصطفى ، أحمد السيد ، خالد بيبو، أحمد أبو مسلم ، أحمد صديق ، طارق سليمان، وغيرهم.

وعلق فاروق قائلا: عائلة الأهلي.

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