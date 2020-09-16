ظهور 25 لاعبا من أساطير النادي الأهلي في صورة واحدة: بعضهم اختفى عن الأنظار تماما

الأربعاء، 16-09-2020
08:36 ص
أحمد عادل شعبان
نشر الإعلامي محمد فاروق - وأحد نجوم الأهلي السابقين - صورة جمعته بعدد من لاعبي النادي الأهلي القدامى وأساطيره في صورة واحدة.
وضمت الصورة الكثير من اللاعبين ، بعضهم دخلوا مجال التدريب والإعلام والبعض اختفى عن الأنظار تماما.
وضمت الصورة بعض الأسماء مثل: شادي محمد
، أحمد بلال ، ربيع ياسين
، محمد يوسف ، شريف عبد الفضيل ، سامي قمصان ، إسلام الشاطر ، أمير عبد الحميد ، أحمد أيوب ، عادل مصطفى ، أحمد السيد ، خالد بيبو، أحمد أبو مسلم ، أحمد صديق ، طارق سليمان، وغيرهم.
وعلق فاروق قائلا: عائلة الأهلي.