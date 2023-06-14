"صدمنا كلنا".. مصطفى شوبير يكشف ما حدث مع المشجع الزملكاوي في المغرب





كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، كواليس ما حدث مع المشجع الذي حمل علم نادي الزمالك، خلال مواجهة الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وظهر مشجعا يحمل علم نادي الزمالك، في مطار الدار البيضاء، عن وصول فريق الأهلي إلى المغرب، لخوض إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذكر أنه جاء من ألمانيا وينتمي إلى تشجيع نادي الزمالك.

وقال مصطفى شوبير خلال تصريحات تلفزيونية: " الشخص الذي ظهر في الفيديو، كان في استقبالنا، بالمطار عند الوصول إلى المغرب ويحمل علم الزمالك، وتعجبنا من تصرفاته".

أضاف حارس الأهلي: "الفيديو الذي ظهر، مع هذا الشخص، كان الجزء الذي خارج المطار فقط وكان هناك جزء آخر داخل الصالة لم يتم تصويره، ونحن كنا ذاهبون إلى المغرب من أجل مواجهة الوداد وليس هذا الشخص".

أوضح "شوبير": "تعجبنا من تصرفات هذا الشخص، ولم نركز معه كما يردد البعض، بل أنني أرى أنه يسيء إلى نادي الزمالك، الذي نحترمه جميعا ونعلم مدى عراقته، وأرفض بشدة مثل هذه التصرفات".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، نجح في تحقيق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تارخ النادي، بعدما حقق الفوز على الوداد المغربي بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في القاهرة، وتعادل في العودة بهدف لكل فريق على ملعب محمد الخامس.