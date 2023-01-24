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صدمة للأهلي.. لجنة الانضباط تفرض عقوبات على كهربا

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كهربا
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الثلاثاء، 24-01-2023 12:14 م

 

تصدر  لجنة الانضباط قرارا اليوم" الثلاثاء" بشأن الشكوى المقدمة من جانب نادي الزمالك، بحق محمود عبدالمنعم"كهربا"، لاعب الفريق الأول للكرة بالأهلي.

 

ومن المتوقع أن تعاقب لجنة الانضباط  محمود كهربا، بالإيقاف لعدد من المباريات بجانب دفع غرامة مالية، ومن الوارد أن تقتصر العقوبة على الغرامة المالية فقط.

وأعلن الإعلامي، هاني حتحوت، عن قرار لجنة الانضباط بشان الشكوى المقدمة له من جانب نادي الزمالك، بحق محمود عبدالمنعم"كهربا"، لاعب الفريق الأول للكرة بالأهلي.

 

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن لجنة الانضباط ستصدر قرارها بشأن لاعب النادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، غد الثلاثاء.

 

وتابع هاني حتحوت، إن لجنة الانضباط ستعاقب محمود كهربا، بالإيقاف لعدد من المباريات بجانب دفع غرامة مالية، ومن الوارد أن تقتصر العقوبة على الغرامة المالية فقط.

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على شكوى محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضده؛ بسبب تصريحاته بشأن اللاعب، عقب مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية رقم 125، والتي حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية نادي الزمالك: «أنا خائف وبرتعش الآن بعدما تقدم كهربا بشكوى ضدي»، مشيرا الى أنه تم إرسال مذكرة بشكوى لثلاث جهات، رابطة الأندية، واتحاد الكرة، والاتحاد الدولي، بشأن اللاعب محمود كهربا».

 

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