صدمة لـ«بيراميدز» قبل مواجهة الزمالك

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن موقف 3 لاعبين بالفريق من المشاركة أمام الزمالك في المباراة المقبلة، في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها الخميس المقبل.

وقال هاني، في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "كل المباريات مهمة، لأننا نريد المنافسة على مركز متقدم، وصعوبة مباراة الزمالك المقبلة تكمن في مواجهة المنافس المباشر لنا، فسوف تكون بـ6 نقاط، نسعى لحصدها".

وعن موقف السعيد، قال: "نحاول تجهيزه ولكن لن نجازف بأي لاعب غير جاهز، وسلامة اللاعبين أهم".

ويعاني عبد الله السعيد من الإصابة بشد في العضلة الخلفية ما تسبب في غيابه عن المشاركة مع بيراميدز في الجولتين السابقتين.



واختتم متحدثًا عن حراسة المرمى: "أحمد الشناوي والمهدي سليمان مستواهما متقارب، لكن الأول مصاب ولن يشارك أمام الزمالك، وسوف يعود بعد أسبوعين".