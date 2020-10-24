شوط أول مثير بين برشلونة وريال مدريد (تفاصيل)

السبت، 24-10-2020
04:51 م
أحمد سالم
انتهى الشوط الأول، من مباراة برشلونة و ريال مدريد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في كلاسيكو
الأرض، المقام حاليا على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.
افتتح لاعب الوسط فيدي فالفيردي التسجيل للريال في الدقيقة 6، من هجمة مرتدة رائعة عن طريق كريم بنزيما الذي مرر الكرة إلى فالفيردي المنطلق من الخلف لينفرد بالحارس نيتو وسدد كرة قوية إلى داخل الشباك.
وسجل الشاب أنسو فاتي، التعادل للبارسا سريعا بعد 3 دقائق فقط، من عرضية أرضية رائعة عن طريق خوردي ألابا من الجانب الأيسر إلى فاتي الذي وضعها بكل سهولة إلى داخل شباك الحارس كورتوا.